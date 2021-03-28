К ликвидации происшествия привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

На пожаре в Собинском районе эвакуировали 15 человек.В 17:18 28 марта в МЧС поступил сигнал о пожаре. В Лакинске на улице Мира загорелся многоквартирный дом №96 А.По прибытии пожарных к месту ЧП наблюдался дым из квартиры. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и потушили пламя на площади три квадратных метра.Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 15 человек, из которых два ребёнка.К ликвидации происшествия привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава.