К ликвидации происшествия привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава.
На пожаре в Собинском районе эвакуировали 15 человек.
В 17:18 28 марта в МЧС поступил сигнал о пожаре. В Лакинске на улице Мира загорелся многоквартирный дом №96 А.
По прибытии пожарных к месту ЧП наблюдался дым из квартиры. Пожарные не дали огню распространиться на весь дом и потушили пламя на площади три квадратных метра.
Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 15 человек, из которых два ребёнка.
К ликвидации происшествия привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава.