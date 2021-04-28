В связи со строительством федеральной трассы М-12 во Владимирской области начали появляться недобросовестные недропользователи.

В связи со строительством федеральной трассы М-12 во Владимирской области начали появляться недобросовестные недропользователи.Напомним, в Судогодском районе поступил 19 апреля. В тот же день на место выехала комиссия. В результате осмотра было установлено, что на участках земель сельскохозяйственного назначения предположительно с целью добычи песка прокопаны 3 траншеи шириной около 10 м и длиной около 1,5 км. Глубину установить не удалось, поскольку траншеи были залиты водой.Удалось установить, что работы в Судогодском районе выполняла компания «ПГС» в рамках лицензии на право пользования недрами с целью геологического изучения и добычи кварцевых песков, выданной Департаментом по недропользованию по ЦФО.Сейчас проводится проверка в отношении Александра Михайлова, у которого с декабря 2020 года участок находится в собственности. Предварительно установлено, что органом местного самоуправления ордер на проведение земляных работ ему не выдавался. С помощью специального оборудования эксперты Россельхознадзора производят замеры и экспертизы, после чего можно будет установить величину штрафа за административное нарушение и нанесённый плодородному слою почвы ущерб. По предварительной оценке он составляет около 30 млн рублей.Участвовавший во встрече заместитель директора ООО «ПГС» Николай Гашков признал, что фирма осознаёт вину в части нарушений земельного законодательства. При этом подчеркнул, что песок с частной территории для дальнейшей реализации не вывозился. К сожалению, подтвердить эти слова не представляется возможным. Остаётся пристально следить за ситуацией и контролировать проведение корректирующих мероприятий по рекультивации этого поля – её обязан произвести собственник участка, выступивший заказчиком разработки недр.Заниматься мониторингом обстановки, в особенности в районах, через которые пройдёт новая автомагистраль будет специально созданная областная комиссия. Сообщили в пресс-службе белого дома.