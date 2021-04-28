Вопрос находится на контроле губернатора Владимирской области.

Во Владимире во время заседания Общественного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства подчинённые отчитались перед Владимиром Сипягиным о выполнении его поручений.Среди обсуждаемых тем – Октябрьского рынка в Коврове.Напомним, что стороны договорились об арендной скидке для предпринимателей. Для ИП, занимающихся продажей продуктов питания, дисконт составит 20%. Для людей, торгующих непродовольственными товарами показатель установлен на уровне 15%.Вдобавок, руководством рынка отозваны судебные иски к арендаторам. Начат ремонт здания. Сметы проверяются рабочей группой, в состав которой входит помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей Владимирской области.Напомним, что более 120 членов Общественного движения предпринимателей Октябрьского рынка в конце февраля к главе региона Владимиру Сипягину с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Позднее конфликт - 19 марта холодильники с продуктами отключили от подачи электроэнергии, а прилавки начали обматывать красно-белой сигнальной лентой. Разрешить спор позволило вмешательство администрации области.