Авария произошла из-за повреждения высоковольтного кабеля, который пытались похитить правонарушители.

В городе Костерево произошла авария на электросетях. В результате из-за повреждения высоковольтного кабеля, который пытались похитить правонарушители, отключены от электроэнергии 40 домов.ЧП произошло 26 апреля в микрорайоне Костерево-1 на улице Заречная. Начальник управления жизнеобеспечения, цен и тарифов районной администрации Валентина Тимофеева провела совещание с главой администрации города Костерево Владимиром Проскуриным по вопросу отключения электроэнергии. Имущественный комплекс принадлежит Министерству обороны РФ. Глава администрации города сообщил, что принимаются меры нормализации обстановки, на данный момент электроснабжения в дома поступает благодаря поставленному дизельному генератору. Решён вопрос с подвозом горюче-смазочных материалов, работа будет вестись до устранения неполадок. На месте работает лаборатория АО «Оборонэнерго» по поиску повреждения. Сообщили в пресс-службе администрации Петушинского района.