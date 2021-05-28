Подрядчик отремонтирует её за свой счёт.

Повреждённый после взрыва элеватора в Муроме участок теплотрассы отремонтируют за счёт подрядчика, проводившего работы. Об этом сообщили наши коллеги из «Муром24».Договорённость уже достигнута. Однако сумма ущерба, нанесённого «Владимиртеплогазу» пока не сообщается. Работы на инженерных сетях начнутся с 1 июня. На устранение всех последствий ЧП отводится 10 дней.Напомним, что 23 марта в городе проводились плановые работы по сооружений. В результате взрыва часть строений рухнула на теплосети и повредила их. «Владимиртеплогаз» временно подачу теплоносителя 10 тепловым пунктам.В свою очередь, прокуратура в ходе установила, что план работ прошёл экспертизу в Ростехнадзоре. Однако при подрыве часть конструкций изменила направление обвала из-за реакции утягивающих сил опрокидывающего момента центра масс одного из корпусов. Это и привело к повреждению трубопровода.