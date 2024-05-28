Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рассказали об открытии летнего сезона духовой музыки. Ранее оркестр звучал только в усадьбе Храповицкого в Муромцево, а этим летом музыку можно

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике рассказали об открытии летнего сезона духовой музыки. Ранее оркестр звучал только в усадьбе Храповицкого в Муромцево, а этим летом музыку можно будет послушать в сквере у Музея хрусталя имени Мальцовых. В усадьбе концерты будут проходить каждую субботу в 13:00, а в Гусь-Хрустальном – в 12:00. Первый состоится уже 1 июня. Из поста