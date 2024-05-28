В Киржаче из-за пожара были эвакуированы 20 человек, из них 6 детей. Пожар в многоквартирном доме...

В Киржаче из-за пожара были эвакуированы 20 человек, из них 6 детей.Пожар в многоквартирном доме произошёл накануне (27 мая) вечером — в районе 20:00.Как сообщают в пресс-службе МЧС России по Владимирской области, в 20:13 в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступил звонок о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: город Киржач, Прибрежный квартал, дом №2.Предварительная площадь пожара - 20 квадратных метров.Было эвакуировано 20 человек, из них 6 детей.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек личного состава.Уточняется, что информация о погибших и пострадавших не поступала.Главное управление МЧС России по Владимирской области вновь напоминает: в случае пожара необходимо как можно оперативнее звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области