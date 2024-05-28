Во Владимире будут судить местного жителя, который чуть не убил свою бывшую возлюбленную. Органами...

Во Владимире будут судить местного жителя, который чуть не убил свою бывшую возлюбленную.Органами следственного управления СК России по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в покушении на убийство.В пресс-службе СК рассказывают, что в марте 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в комнате у соседей по общежитию увидел свою бывшую сожительницу (1987 года рождения).Ранее у них уже были конфликты на почве ревности. И мужчина запретил приходить женщине к ним в дом.«… Испытывая злость, фигурант, высказывая угрозы убийством, нанес ей несколько ударов рукой, имеющимся при нем складным ножом, а также найденными в комнате ножницами в шею и голову. Однако мужчина не смог довести свои преступные действия до конца ввиду помощи присутствовавших при этом соседей, которые его оттащили и вызвали скорую медицинскую помощь...» - пояснили в пресс-службе СУ СК России по Владимирской области.Медицинские работники, в свою очередь, сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.В ходе расследования обвиняемого заключили под стражу.Собранные следствием доказательства признаны достаточными для утверждения обвинительного заключения. Дело направлено в суд.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области