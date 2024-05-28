Движение будет ограничено при выезде с Октябрьского проспекта на улицу Горького в районе дома №75, прямо возле площади Ленина. Для проезда там оставят одну полосу. Это связано с дорожными

Движение будет ограничено при выезде с Октябрьского проспекта на улицу Горького в районе дома №75, прямо возле площади Ленина. Для проезда там оставят одну полосу. Это связано с дорожными работами, которые проходят на улице Горького. На участке необходимо выполнить ремонт горловин колодцев. Движение ограничат с 9 часов утра 30 мая, работы планируется завершить 3 июня.