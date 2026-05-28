Во Владимирском государственном университете прошла торжественная линейка, которая ознаменовала официальный старт летнего трудового семестра для студенческих отрядов региона. Более

Во Владимирском государственном университете прошла торжественная линейка, которая ознаменовала официальный старт летнего трудового семестра для студенческих отрядов региона. Более двадцати студотрядов Владимирской области готовы приступить к работе этим летом. Об этом рассказали в облправительстве. Студенты будут работать по ключевым направлениям: вожатыми в детских лагерях, сотрудниками гостиничного бизнеса и сервисной сферы, медицинским персоналом и рабочими на