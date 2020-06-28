На днях появились новости о том, что бывшая солистка группы Демо стала мамой в четвертый раз. Все бы ничего, но Саша Зверева решила уйти от общепринятых канонов и осталась рожать дома, отказавшись от помощи специалиста в роддоме.

На днях появились новости о том, что бывшая солистка группы "Демо" стала мамой в четвертый раз. Все бы ничего, но Саша Зверева решила уйти от общепринятых канонов и осталась рожать дома, отказавшись от помощи специалиста в роддоме.Для экс-солистки группы "Демо" роды уже не в новинку. На своей странице в Инстаграме Саша Зверева опубликовала семейные снимки, на которых запечатлен весь процесс появления на свет четвертого ребенка. Многодетная мама призналась, что рожать дома намного приятнее, чем в холодной палате родильного отделения.На этот раз супруги отдали предпочтение домашним родам и не стали отправляться в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на то, что Саша Зверева всю беременность провела под наблюдением акушера-гинеколога, на родах она решила довериться только самой себе.Певица назвала свое состояние "полетом в космос". По словам Зверевой, ничего не сможет заменить тактильной близости и поддержки любящего мужа. Молодой человек всячески старался облегчить страдания жены. На фотографиях отчетливо видно, с каким трепетом муж экс-солистки "Демо" ждал появления на свет малыша.Стоит отметить, что пол новорожденного пока остается в секрете. Поклонники Саши Зверевой уже начали гадать, кто же стал счастливым наследником творческой семьи. Подписчики певицы в Инстаграме бурно обсуждали роды: кто-то отметил, что для такого поступка нужно быть очень сильной женщиной, а кто-то посчитал выбор Зверевой неадекватным. Фанаты звезды посетовали на то, что в любой момент все могло пойти не по плану, и тогда бы уже никто не радовался домашним родам.Сама же певица пока отходит от прошедшего события и принимает многочисленные поздравления. А фотограф, которая была приглашена запечатлеть таинство рождения, поделилась у себя в социальных сетях кадрами видео, сделанными дома у пары.