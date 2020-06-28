28.06.2020

2020-06-28 10:15:03

В Петушках на пожаре в бане погиб человек

Возгорание случилось ночью, в 3 часа 9 минут в МЧС поступил сигнал о пожаре бани на улице Строителей, 27.

Пожарные подразделения Петушинского гарнизона определили, что общая площадь пожара составила 84 кв. м, сообщила пресс-служба МЧС. Фактически постройка полностью сгорела.

Пока сообщается только об одной жертве. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники, 6 человек.