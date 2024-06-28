Минувшей ночью в одной из деревень Меленковского района сгорели клуб, библиотека, почта и...

Минувшей ночью в одной из деревень Меленковского района сгорели клуб, библиотека, почта и ФАПМинувшей ночью в Меленковском районе, деревне Ваютино произошёл крупный пожар.Спасатели всю ночь тушили огонь на площади 1000 квадратных метров.Известно, что сообщение о пожаре поступило в 00:18. Глубокой ночью. И пожарные боролись с пламенем до 4 утра.В деревянном здании находились клуб, библиотека, почта и ФАП. Увы, всё сгорело.К счастью, обошлось без пострадавших. На месте пожара работали 22 человека от МЧС и 7 единиц техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно скорее звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимиркой области