Новые трубы соединяют при помощи сварки. Началась реконструкция тепловой сети на 1-ой Пионерской. Работы проходят недалеко от ДК Молодежи. По словам энергетиков, старые трубы давно

Новые трубы соединяют при помощи сварки. Началась реконструкция тепловой сети на 1-ой Пионерской. Работы проходят недалеко от ДК Молодежи. По словам энергетиков, старые трубы давно износились. Роман Сорокин, директор Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» У нас возникали на нем аварийные ситуации. Истек срок эксплуатации данных труб. В связи с этим запланировали перекладку, реконструкцию этой сети.