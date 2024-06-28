Во Владимире на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского устанавливают светофоры Их включат уже...

Во Владимире на пересечении улиц Юбилейной и Жуковского устанавливают светофорыИх включат уже завтра. Этого очень ждали владимирские автомобилисты.После открытия Рпенского проезда, схема движения здесь претерпела большие изменения. Выезжать со второстепенных улиц и пересекать перекресток стало небезопасно, постоянно случались аварии. Первоначальным проектом установка светофора не была предусмотрена, но многочисленные жалобы и ДТП убедили строителей в том, что он необходим. Как машинам, так и пешеходам. Движение по Рпенскому со стороны Юбилейной будет регулировать светофор с дополнительной секцией - стрелкой для поворота налево.Николай Шатров, производитель работ ГУП "ДСУ-3":- В приоритете у нас будет Рпенский проезд, а улица Жуковского останется второстепенной. То есть - основной упор будет делаться на Рпенский проезд. Светофор будет работать в тестовом режиме. По истечении времени будем анализировать, если будут создаваться пробки - будем менять режим работы светофора.