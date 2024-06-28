Полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали 40-летнего мужчину.

Полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали 40-летнего мужчину. Гражданина подозревают в краже дизельного топлива из нефтепровода. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Следствие полагает, что гражданин с группой неустановленных лиц сделал незаконную врезку в трубу возле деревни Дудор и похитил не менее двух тонн топлива. Причинённый ущерб оценен в 100 тыс. рублей.Кроме того, при обыске в доме задержанного нашли около 100 граммов частей наркосодержащего растения.В настоящий момент в отношении мужчины возбуждены уголовные дела. Фигурант находится под домашним арестом.«Оперативные сотрудники полиции во взаимодействии со следствием проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление круга лиц, причастных к противоправной деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.