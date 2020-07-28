Ютуб-канал телеканала Царьград был заблокирован администрацией видеохостинга без объяснения причин. На момент блокировки видеозаписи канала посмотрели более миллиона раз.
В редакции ..
Ютуб-канал телеканала "Царьград" был заблокирован администрацией видеохостинга без объяснения причин. На момент блокировки видеозаписи канала посмотрели более миллиона раз.
В редакции "Царьграда" отметили, что не получали от сервиса ни предупреждений, ни уведомлений о нарушении каких-либо правил. В настоящее время представители СМИ готовят официальное обращение к администрации YouTube с требованием восстановить канал.