Ютуб-канал телеканала Царьград был заблокирован администрацией видеохостинга без объяснения причин. На момент блокировки видеозаписи канала посмотрели более миллиона раз. В редакции ..

Ютуб-канал телеканала "Царьград" был заблокирован администрацией видеохостинга без объяснения причин. На момент блокировки видеозаписи канала посмотрели более миллиона раз.В редакции "Царьграда" отметили, что не получали от сервиса ни предупреждений, ни уведомлений о нарушении каких-либо правил. В настоящее время представители СМИ готовят официальное обращение к администрации YouTube с требованием восстановить канал.