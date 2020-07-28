Во Владимирской области возобновляется работа учреждений дополнительного образования детей.

Во Владимирской области возобновляется работа учреждений дополнительного образования детей. Соответствующие изменения внесены в Указы губернатора.В связи с переходом региона на второй этап снятия ограничительных мероприятий разрешено возобновить работу в очном режиме организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование детей (код ОКВЭД 85.41), при условии наполняемости групп не более 70 процентов от их списочного состава.Это же требование теперь распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дополнительное образование взрослых, которым было разрешено работать ранее.