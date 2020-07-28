Всего на территории Владимирской области выявлено 5516 случаев заболевания COVID-19

По состоянию на 28 июля во Владимирской области выявлено 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.7 новых случаев обнаружено в Гусь-Хрустальном районе,7 – во Владимире;6 – в Ковровском районе;2 – в Муромском районе;2 – в Меленковском районе;2 – в Радужном.Всего на территории Владимирской области выявлено 5516 случаев заболевания COVID-19. Большинство из них пришлось на город Владимир – 953, Гусь-Хрустальный район – 795 и Петушинский район – 652.