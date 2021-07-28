В день 148-летия Красной Горбатки в посёлке установили необычный монумент. В честь дружбы двух районов – Соколиной Горы в Москве и Селивановского во Владимирской области – в Красной Горбатке ..

В день 148-летия Красной Горбатки в посёлке установили необычный монумент. В честь дружбы двух районов – Соколиной Горы в Москве и Селивановского во Владимирской области – в Красной Горбатке установили скульптуру «Рукопожатие». В 2021 году сотрудничеству двух территорий исполнилось 15 лет.Инициатором установки памятника был бывший глава Соколиной Горы Александр Аксёнов.Благодаря взаимодействию регионов в посёлке Владимирской области установили четыре детских площадки. Ведётся активная работа между ветеранскими движениями.За помощь в строительстве памятника местные власти поблагодарили индивидуальных предпринимателей Эдгара Аракеляна и Романа Терентьева, а также руководителей двух компаний - Василия Баранова и Татьяну Анфимову.