Смотрите в программе Вести-Владимир:

Смотрите в программе "Вести-Владимир":- Спутник ЛайтВ регионе появилась новая вакцина. Кому она рекомендована?- Хотели как лучшеМусор раздора. Где стоять контейнерам и как часто вывозить отходы - у жителей, местной власти и регоператора разные мнения.- Свидетели историиОни служили надежной защитой от неприятеля. Кто сегодня защитит оборонительные валы XII века?