Русский язык богат на пословицы и поговорки, которые передают народную мудрость и жизненные наблюдения. Проверим, насколько хорошо вы знаете эти крылатые выражения?

Русский язык богат на пословицы и поговорки, которые передают народную мудрость и жизненные наблюдения. Проверим, насколько хорошо вы знаете эти крылатые выражения?Поговорки и пословицы — это неотъемлемая часть нашей культуры и наследия. Они помогают нам выразить мысли кратко и емко, передать мудрость предков и сделать речь более живой и образной. В этом тесте мы собрали для вас малоизвестные, но интересные поговорки. Сможете ли вы правильно подобрать к ним окончания? Проверьте свои знания и узнайте что-то новое!1. В чужой монастырь со своим...а) уставом не ходятб) хлебом не ходятв) топором не ходят2. Не рой другому яму, сам...а) в нее попадешьб) в нее свалишьсяв) ее не обойдешь3. Без топора не плотник, ...a)без кисти не художник.b) без молотка не кузнец.c) без иглы не портной.4. Где тонко, ...a) там и рвется.b) там и гнется.c) там и ломается.5. Не все коту масленица, будет и...а) Рождествоб) Петров деньв)Великий пост6. Знал бы прикуп — ...a) жил бы в Сочи.b) не проиграл бы.c) в карты не играл бы.7. Лиха беда начало, ...a)а дальше полегче.b) а там легче будет.c) а там и конец близок.8. На всякого мудреца ...a) найдется ответb) найдется хитрец.c) довольно простоты.9. Новая метла по-новому метет, ...a) да старая знает углы.b) да старая лучше убирает.c) да старая надежнее.10. У семи нянек дитя...а) без присмотраб) без глазав) без хлебаОтветы:1. В чужой монастырь со своим...– а) уставом не ходят2. Не рой другому яму, сам...– а) в нее попадешь3. Без топора не плотник, ...– c) без иглы не портной.4. Где тонко, ...– a) там и рвется.5. Не все коту масленица, будет и...– в) Великий пост6. Знал бы прикуп — ...– a) жил бы в Сочи.7. Лиха беда начало, ...– a) а дальше полегче.8. На всякого мудреца ...– c) довольно простоты.9. Новая метла по-новому метет, ...– a) да старая знает углы.10. У семи нянек дитя...– б) без глаза