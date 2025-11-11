За 9 месяцев этого года жители Владимирской области направили в Банк России 1435 жалоб. Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиная доля обращений – 879 из общего числа

За 9 месяцев этого года жители Владимирской области направили в Банк России 1435 жалоб. Это на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Львиная доля обращений – 879 из общего числа – связана с недовольством населения деятельностью банков, которые либо отказывают в проведении операций, либо блокируют счета. За 9 месяцев этого года количество таких