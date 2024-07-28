Суздаль будет «жарить и парить» с 6-го по 8-е сентября В начале сентября в Суздале на территории...

Суздаль будет «жарить и парить» с 6-го по 8-е сентябряВ начале сентября в Суздале на территории Главного туристического комплекса уже во второй раз состоится большой фестиваль гастрономии и воздухоплавания.Гостей праздника ждут короли кухни и короли неба, огонь и воздух, аромат и адреналин!Основное гастрономической действо развернется на территории Главного туристического комплекса 7-го сентября.В программе: велком-ужин с приглашенным шеф-поваром; мастер-классы от шефов и сомелье; Чемпионат кулинаров «Суздаль Жарит»; Фестиваль еды и напитков «Суздаль Жарит» (фудтраки, мангальные зоны и лаунж-зона российских вин); Поп-рок after party в шатре «Фестивальный».А также планируются свободные полеты на тепловых аэростатах и привязные подъемы.Владимирцев приглашают в увлекательное воздушное путешествие над старинным русским городом! Организаторы фестиваля обещают красочные полёты 15 тепловых аэростатов, привязные подъёмы каждый вечер, яркие фотографии на общих стартах, море удовольствия и позитива!Важно: чтобы посмотреть на общий старт, пофотографировать, потрогать шары своими руками и пообщаться с командами, ничего бронировать или оплачивать не нужно.Фото: https://gtksuzdal.ru