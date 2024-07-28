В Петушинском районе полиция задержала «продавца» несуществующих шин Как рассказали в пресс-службе...

В Петушинском районе полиция задержала «продавца» несуществующих шинКак рассказали в пресс-службе УМВД России по Владимирской области, в июне в полицию обратился житель города Петушки. Как он пояснил сотрудникам - в одном из популярных интернет-сервисов его заинтересовала продажа комплекта автомобильных колес по привлекательной цене. Вступив в переписку с «продавцом», местный житель, перевел 40 000 рублей на обозначенный счет и стал ожидать товар.Как итог: долгожданные колеса доставлены покупателю не были, а продавец перестал выходить на связь.«… Злоумышленник, задержанный оперативниками в Ростовской области, был доставлен во Владимирский регион. Мужчина, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений, дал признательные показания. Следователем следственного отдела ОМВД России по Петушинскому району в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу...» - сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В данный момент следствие полагает, что фигурант причастен еще (как минимум!) к семи аналогичным преступлениям.Расследование уголовного дела продолжается.Будьте бдительны, покупая товары через популярные интернет-сервисы!Fusion Brain, платформа для генерации изображений