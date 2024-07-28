Количество летальных исходов от отравления алкоголем снизилось.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора по Владимирской области, с начала 2024 года произошло 174 случая острого отравления алкоголем. Показатель летальных исходов в таких случаях снизился на 14,8%, в указанный период погибло 109 человек.У мужской части населения региона острое отравление алкоголем происходит в 3,7 раза чаще. Наибольшее количество инцидентов такого характера происходят в Гусь-Хрустальном, Ковровском районах и в г. Владимир.