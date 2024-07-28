Владимирцы старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать прибавку к пенсии
Госдума приняла в...
Владимирцы старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать прибавку к пенсии
Госдума приняла в окончательном чтении закон, по которому пенсия россиян (и жителей Владимирской области, в том числе) старше 80 лет и инвалидов I группы будет ежемесячно дополняться 1,2 тыс. рублей.
Доплата положена в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться.
Важно: исключение составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых уже ежемесячно добавляется выплата по уходу за ними родителем или опекуном.
В данный момент ежемесячную компенсационную выплату получают те, кто не работает и ухаживает за инвалидами I группы или за престарелыми, которые нуждаются в постоянном уходе.
Как пояснил "ТАСС" глава профильного комитета Ярослав Нилов, выплату получали именно те, кто ухаживает, а не те, за кем ухаживают. Теперь же пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы будут получать прибавку к пенсии.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений