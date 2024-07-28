Во Владимирской области сотрудники МЧС продолжают рейды по установке дымовых пожарных...

Во Владимирской области сотрудники МЧС продолжают рейды по установке дымовых пожарных извещателейВот уже несколько лет во Владимирской области действует программа, благодаря которой в домах нуждающихся граждан на безвозмездной основе устанавливают это оборудование.Только с начала 2024 года установлена почти тысяча извещателей. В МЧС рекомендуют всем жителям области оборудовать дома такими устройствами. Они реагируют на дым на ранней стадии возгорания.- При возникновении задымления в помещении, где установлены данные устройства, произойдёт автоматическое звуковое оповещение, что позволит жителям квартиры или дома оперативно покинуть помещение и незамедлительно сообщить о происшествии в пожарную охрану.