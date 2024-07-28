О том, как проходят поиски пропавших в лесу, рассказала куратор поисково-спасательного отряда Лиза Алерт.

На поиски «потеряшек» выходят полицейские, волонтёры, спасательно-поисковый отряд и неравнодушные жители. C подробностями о том, как разыскивают людей, — vladaif.ru.Далеко от домаВесенне-летний сезон — самая горячая пора для поисковиков, волонтёров, сотрудников МВД и МЧС. Как правило, именно в это время чаще всего теряются люди.За первые шесть месяцев текущего года в нашем регионе поступило более 930 сообщений о пропавших, 41 из них — несовершеннолетний, рассказал старший оперуполномоченный УУР УМВД России по Владимирской области Сергей Яхонов. К счастью, почти все они найдены.По словам полицейского, потеряшек условно делят на несколько категорий: те, кто ведёт асоциальный образ жизни и не хочет общаться с родственниками, престарелые граждане, а также и подростки и дети.— Бабушки и дедушки, страдающие потерей памяти, особенно в жаркую погоду, могут уйти достаточно далеко от дома. Как правило, они ведут себя тихо, не привлекают внимания. Поэтому если вы увидели пожилого человека, идущего в непонятном направлении (по трассе, по дороге, далеко от населённых пунктов), остановите его, задайте несколько наводящих вопросов и в случае малейших сомнений, обратиться в полицию. Возможно, родственники пенсионера уже пишут заявление на розыск, — посоветовал Сергей Яхонтов.С подростками тоже всё не так просто. Как правило, в этом возрасте они становятся крайне обидчивыми, стараются показать себя взрослыми, проявить самостоятельность и не находят лучшего способа это сделать, как уехать в другой город или регион.— Не надо думать, что такое происходит только в маргинальных семьях. В силу психологических и физиологических особенностей подросткам свойственно бунтовать. Зачастую конфликтная ситуация может возникнуть на пустом месте, — рассказывает куратор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Ирина Мальченко.К счастью, в этом полугодии таких «путешественников» удавалось найти в первые один-два дня.Шалаш под снегомНо кто бы ни потерялся: взрослый, подросток, ребёнок, не нужно терять времени на самостоятельные поиски. Также важно сообщить о пропавшем как можно больше информации: во что был одет, чем болел, с кем общался, с кем были конфликты, куда мог пойти, чем увлекался. История восьмилетнего мальчика из дер. Вашутино Гусь-Хрустального района яркий тому пример.Дело происходило в начале апреля, когда ещё не сошёл снег. Ребёнок после школы отправился посмотреть шалаш, который они с друзьями построили прошлым летом на лесной поляне.Мальчик засмотрелся на бабочек и птиц, зашёл в лес и понял, что не знает, куда идти дальше... Причём одет он был достаточно легко — дом от школы находился буквально в двух шагах, и телефон с собой он тоже не взял.Когда первоклашка не вернулся в положенное время, родители подняли тревогу. Сначала искали своими силами. Лишь к вечеру обратились в полицию.Более восьми часов сотрудники МВД вместе с родственниками ребёнка, работниками администрации, добровольцами и местными жителями прочёсывали участки местности, где мог находиться несовершеннолетний.В какой-то момент родители вспомнили о том, что в пошлом году сын любил проводить время в шалаше. Начали искать там. В 4 утра замерзшего, испуганного, но живого ребенка отыскали.На служебной машине потеряшку привезли в штаб, где его уже ждали медики.К слову, помощь «Лизы Алерт» тогда не потребовалась. Когда поисковики приехали на место, школьника уже передали родителям.Выезд в лесЕсли стражи прядка порой справляются своими силами, то поисковый отряд начинает работу только после обращения в МВД или звонка на «112». Поэтому статистика «Лизы Алерт» и МВД сильно разнится.— За полгода отряду поступило 265 заявок, 71 их них — на поиски в природной среде. За аналогичный период 2023 года было 58 «лесных» заявок. Их количество зависит от погодных условий, от того, насколько рано наступает купальный сезон, насколько погода позволяет проводить выходные на природе, и от того, когда начинают появляться дары природы — грибы, ягоды и тд.Основной враг поисковиков — время. Если лестные поиски начались в первые сутки, вероятность найти человека живым — порядка 90%. На второй день эта цифра снижается до 50-60%.Поэтому не стоит тратить драгоценный ресурс и сразу же обращаться к профессионалам. «Лиза Алерт» постоянно усовершенствует методики поиска людей, в том числе в природной среде.— Даже в работе на отклик далеко все не так просто, как может показаться на первый взгляд. Отряд не просто ходит по лесу и кричит «ау». Нужно выкрикиваем имя потерявшегося, причём в три стороны. И после каждого оклика затихнуть и слушать обратную связь. Звать пропавшего можно только после того, как остановитесь. Ни в кое случае не на ходу. Потому что стук сердца, который отражается у нас в ушах во время нагрузки, заглушает все звуки, — пояснила координатор отряда.Надо учитывать, что водоёмы, подземные коммуникации, газопроводы также искажают направление звука.Собачий подходДля поиска в лесу нередко привлекают сотрудников кинологической службы по линии МВД. Чаще всего следовые собаки работают в тандеме со спасательными собратьями. Основная функция первых — по минимуму сузить квадрат поиска. После этого к делу приступают четвероногие спасатели. Они обследуют территорию без поводка и нацелены на поиск живого человека.— Обычно проблемы возникают, когда граждане поздно обращаются за помощью. Чем больше проходит времени, тем сложнее собаке найти следы, — пояснила заместитель начальника Центра кинологической службы УМВД России по Владимирской области Татьяна Калашникова.Поэтому тянуть с обращением в спецстуктуры не стоит, когда на кону стоит человеческая жизнь.Мнение экспертаКуратор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ирина Мальченко:— Лес — это непростая для человека среда. К походам туда нужно готовиться. Надевайте яркую одежду, обязательно берите с собой заряженный мобильный телефон, воду, перекус, например, высококалорийный шоколадный батончик — он мало весит и почти не занимает места. Также обязательны спички, компас свисток. В лесу на прохладном воздухе в состоянии стресса голос сядет очень быстро. Если нуждаетесь в приёме лекарств, их также кладите в рюкзак. Даже планируя идти в лес не надолго. Поверьте, никто из потерявшихся не думал, что заблудится.Заставляйте пожилых родственников держать при себе сотовый. Объясните им, что гаджет, если они его потеряют, продается в любом магазине, а любимую бабушку или дедушку уже не купишь.Если все-таки потерялись, берегите заряд телефона, общайтесь только со спасателями и чётко следуйте их рекомендациям.