В регионе значительно сократилось количество компаний-производителей видеофильмов и телевизионных программ.

Средняя цена на билет в кинотеатр во Владимирской области в июле 2021 года составила 301 рубль 20 копеек, сообщает Владимирстат на своей странице в социальной сети.За время ограничений, связанных с пандемией, количество организаций, которые ведут деятельность в сфере демонстрации фильмов, не изменилось — и в 2020, и в 2021 году их все так же 18.С трех до двух сократилось число компаний, которые ведут деятельность по распространению фильмов и телепередач. При этом в регионе значительно сократилось количество компаний-производителей видеофильмов и телевизионных программ. В августе 2020 года их было 62, а в августе 2021 — всего 48.