Мужчина и женщина, на которых упал четырехтонный станок во владимирском цехе, оказались представителями бизнеса, а не рабочими. Об этом «Шестому каналу» сообщил собственный источник. Кроме

Мужчина и женщина, на которых упал четырехтонный станок во владимирском цехе, оказались представителями бизнеса, а не рабочими. Об этом «Шестому каналу» сообщил собственный источник. Кроме того, стало известно, что трагедия произошла на мебельном производстве на проспекте Строителей. Напомним, все произошло утром 27 августа во время переноса станка. И пусть очевидцы быстро среагировали и подняли станок