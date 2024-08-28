Памятник Андрею Боголюбскому во Владимире появится в 2025 году. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор области. Александр Авдеев отметил, что увековечивание памяти князя будет

Памятник Андрею Боголюбскому во Владимире появится в 2025 году. Об этом на пресс-конференции рассказал губернатор области. Александр Авдеев отметил, что увековечивание памяти князя будет приурочено к выходу исторического фильма, посвященного правителю. Съемочная группа которого не так давно приезжала на съемки во Владимирскую область. Александр Авдеев, губернатор Владимирской области Договорились на 25 год. Почему? Потому что