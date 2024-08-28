Трибьют-концерт песен Андрея Губина стал одним из ключевых событий конкурса Новая волна, который завершился в Сочи. Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал Дни.ру, как возникла идея пригласить на Черноморское побережье исполнителя хита Такие девушки, как звезды.

Трибьют-концерт песен Андрея Губина стал одним из ключевых событий конкурса "Новая волна", который завершился в Сочи. Композитор и продюсер Игорь Крутой рассказал "Дни.ру", как возникла идея пригласить на Черноморское побережье исполнителя хита "Такие девушки, как звезды"."Во-первых, Андрею исполнилось 50 лет, во-вторых, мы дружим, – говорит Игорь Яковлевич. – У артистов порой происходят всяческие изменения, бывает сложно совладать со славой. Поэтому я лично пригласил Губина на "Волну" – позвонил ему и пригласил встретиться"."А до этого была "Песня года", – продолжает Крутой. – Там мне передали, что он хотел бы поговорить, хотя общаться только через "Телеграм". Поэтому Павла Дурова надо освобождать (улыбается). Я позвонил ему на "Телегаграм" и пригласил его на завтрак. Он приехал ко мне домой, мы долго говорили и приняли решение в честь его юбилея сделать в Сочи его творческий вечер".По словам Крутого, у Губина не было никаких особых требований или условий для приезда на "Новую волну"."На концерте он старался держаться солидно. А на мой вопрос: "Ну, как тебе шоу?" ответил, что "неплохо", – подчеркнул композитор.Напомним, в начале 2010-х Губин ушел со сцены и сейчас живет на авторские гонорары, редко появляясь на публике. У музыканта серьезные проблемы со здоровьем – он страдает от неврологического заболевания, которое приводит к сильным спазмам мышц.Ему диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, и он вынужден много плавать на спине, чтобы нормально дышать.