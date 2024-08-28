Во Владимире завершился ремонт двух участков главных улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Во Владимире завершился ремонт двух участков главных улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На улицах Добросельской и Большой Нижегородской обновили асфальтобетонное покрытие, нанесли дорожную разметку и выполнили съезды и примыкания к второстепенным улицам.С Добросельской улицы жители и туристы могут выезжать на Суздальский проспект, откуда открываются маршруты в Суздаль, Иваново, Плёс и Кострому, а также на дачные участки. Здесь находятся поликлиника № 5, два корпуса больницы, ОДКБ с детской поликлиникой и стоматологическая поликлиника № 3.