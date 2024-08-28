Инцидент случился в понедельник, 26 августа, в 19:20 в селе Булатниково.

В Муромском районе произошла авария с участием нетрезвого водителя, сообщает портал «Муром24». Инцидент случился в понедельник, 26 августа, в 19:20 в селе Булатниково.54-летний мужчина, управлявший автомобилем «Ниссан Примера», не смог справиться с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в забор и деревья. Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.В результате ДТП он получил черепно-мозговую травму, а также ссадины и ушибы. Водитель был направлен на амбулаторное лечение.