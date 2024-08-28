56-летняя сотрудница Владимирского хлебокомбината, которая лишилась руки из-за несчастного случая, получила моральную компенсацию в 700 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

56-летняя сотрудница Владимирского хлебокомбината, которая лишилась руки из-за несчастного случая, получила моральную компенсацию в 700 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры. Напомним, все произошло 10 сентября прошлого года, когда женщина, заменяя коллегу, работала машинистом тестоделителя. Инцидент случился, когда она, не выключив аппарат, сунула в него руку, чтоб убрать тестовый пузырь. Кисть работницы затянуло