Женщина неоднократно обращалась в районную администрацию с этой просьбой, но никаких мер по организации парковки не было предпринято.

Прокуратура Владимирской области сообщила, что надзорное ведомство города Александрова провело проверку по обращению жительницы улицы Базунова, инвалида третьей группы. Она отметила, что возле дома №26, где она проживает, нет парковочного места для инвалидов.Женщина неоднократно обращалась в районную администрацию с этой просьбой, но никаких мер по организации парковки не было предпринято. После проверки прокуратура направила представление руководству районной администрации, в результате чего власти приняли необходимые меры и организовали парковку для инвалидов рядом с домом женщины.