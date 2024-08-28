Старое аварийное здание военкомата на Ерофеевском спуске снесут. Об этом сообщил Александр Авдеев на вчерашней пресс-конференции. Решение о сносе уже принято, но когда это будет –

Старое аварийное здание военкомата на Ерофеевском спуске снесут. Об этом сообщил Александр Авдеев на вчерашней пресс-конференции. Решение о сносе уже принято, но когда это будет – неизвестно. Кроме того, есть сложности – здание стоит возле проезжей части, на склоне, подъезды к нему неудобные и с парковкой проблемы. В своем телеграм-канале губернатор предложил жителям поделиться идеями,