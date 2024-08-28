Нарушил правила дорожного движения и отправил человека на тот свет. 50-летний водитель из Мурома попал под уголовное дело как виновник аварии, в которой погибла девушка. О том, что материалы

Нарушил правила дорожного движения и отправил человека на тот свет. 50-летний водитель из Мурома попал под уголовное дело как виновник аварии, в которой погибла девушка. О том, что материалы дела уже направлены в суд, рассказали в пресс-службе прокуратуры. ДТП произошло 13 июня этого года. «Шестой канал» рассказывал о нем. Будущий виновник аварии, управляя «Мицубиси», не