Перед судом предстанет автолюбитель из Мурома. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью гражданина.

Перед судом предстанет автолюбитель из Мурома. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью гражданина. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Трагедия произошла 13 июня на перекрестке улиц Московской и Куйбышева в Муроме. Правоохранители установили, что фигурант управлял машиной «Митцубиси», поворачивал налево и не пропустил автомобиль ВАЗ-21124. В результате произошло столкновение. Водитель отечественного авто получил тяжёлые травмы, а его пассажирка умерла в медучреждении.«Обвиняемый признал вину в полном объёме, возместил потерпевшей стороне материальный и моральный вред», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.