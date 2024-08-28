Это стало возможным благодаря проекту «Билет в будущее».

Владимирские школьники побывают на ведущих предприятиях региона, где смогут на практике узнать о специфике их работы и, возможно, определиться с будущей профессией. Это стало возможным благодаря проекту «Билет в будущее».«Я впервые посетил предприятие один из крупнейших муромских заводов. На экскурсии нам рассказали об истории его создания, о важной продукции, которую здесь выпускает. Своими глазами увидел всю масштабность производства, и это впечатлило меня! Я задумался о том, чтобы в будущем здесь работать!» – поделился своими впечатлениями Егор Целовальников, ученикшколы №16 г. Мурома.Для предприятий это возможность шире заявить о себе и на перспективу подумать о будущих кадрах. В прошлом сезоне 1800 школьников Владимирской области посетили экскурсии и мастер-классы на предприятиях реального сектора экономики.