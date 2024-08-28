100-летие владимирского скульптора и керамиста Виктора Сергеевича Саврасова (1924–1976) отмечают выставкой. Произведения талантливого земляка можно посмотреть на первом этаже Палат, рассказали

100-летие владимирского скульптора и керамиста Виктора Сергеевича Саврасова (1924–1976) отмечают выставкой. Произведения талантливого земляка можно посмотреть на первом этаже Палат, рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Мастер известен керамическими панно на тему советских будней. Саврасов был первым владимирцем, который высокопрофессионально начал заниматься керамикой. Майолика Виктора Сергеевича украшала интерьеры общественных зданий города и области, а в начале 70-х,