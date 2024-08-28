27 августа во Владимире на улице Соколова-Соколенка произошла кража ковра. Хозяева повесили вещь сушиться во дворе дома №5Б. В итоге ковер пропал. Посмотрев видео с камер наблюдения,

27 августа во Владимире на улице Соколова-Соколенка произошла кража ковра. Хозяева повесили вещь сушиться во дворе дома №5Б. В итоге ковер пропал. Посмотрев видео с камер наблюдения, владельцы пропавшей вещи выяснили, что в краже участвовали трое. Судя по кадрам, это сделали подростки. Видно, как они целенаправленно подошли к ковру, сняли его и резво убежали. Хозяева