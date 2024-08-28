35-летний житель Нижегородской области приехал на лечение от алкогольной зависимости во Владимир. Но что-то пошло не так и мужчина покинул реабилитационный центр. А дальше стал промышлять
<a href="https://33live.ru/novosti/28-08-2024-zhitel-vladimira-samostoyatelno-pojmal-alkozavisimogo-vora-kotoryj-probralsya-k-nemu-v-kvartiru.html" target="_blank">Житель Владимира самостоятельно поймал алкозависимого вора, который пробрался к нему в квартиру</a> - 35-летний житель Нижегородской области приехал на лечение от алкогольной зависимости во Владимир. Но что-то пошло не так и мужчина покинул реабилитационный центр. А дальше стал промышлять
[url=https://33live.ru/novosti/28-08-2024-zhitel-vladimira-samostoyatelno-pojmal-alkozavisimogo-vora-kotoryj-probralsya-k-nemu-v-kvartiru.html]Житель Владимира самостоятельно поймал алкозависимого вора, который пробрался к нему в квартиру[/url] - 35-летний житель Нижегородской области приехал на лечение от алкогольной зависимости во Владимир. Но что-то пошло не так и мужчина покинул реабилитационный центр. А дальше стал промышлять