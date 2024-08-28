35-летний житель Нижегородской области приехал на лечение от алкогольной зависимости во Владимир. Но что-то пошло не так и мужчина покинул реабилитационный центр. А дальше стал промышлять

35-летний житель Нижегородской области приехал на лечение от алкогольной зависимости во Владимир. Но что-то пошло не так и мужчина покинул реабилитационный центр. А дальше стал промышлять незаконными делами. В середине августа фигурант зашел в подъезд многоквартирного дома и стал дергать ручки дверей. Одна из них поддалась – и злоумышленник проник в коридор квартиры. Там он