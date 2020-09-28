С 21 марта 2020 года.

Он восстановлен Областным судом в должности генерального директора ООО «ЕРИЦ Владимирской области» с 21 марта 2020 года.Признаны незаконными и подлежащими отмене приказыООО «ЕРИЦ Владимирской области»от 20 марта 2020 года № 58, от 20 марта 2020 №40-ку о прекращении трудовых отношений с ним.Согласно действующему законодательству оспаривать решение общего собрания участников может только участник общества с ограниченной ответственностью, пояснила пресс-служба облсуда. Поскольку истец участником ООО «ЕРИЦ Владимирской области» не является, то суд второй инстанции отменил решение Октябрьского районного суда.При этом в удовлетворении требований о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, денежной компенсации отказано.Напомним, что история со все новыми и новыми назначениями на пост директора владимирского ЕРИЦ тянется с начала 2020 года.В августе, генеральным директоромЕдиного расчетно-информационного центра Владимирской области . С 28 августа он официальноприступил к исполнению новых обязанностей.На компании появилась информация о смене руководства.До него в ЕРИЦ директорстовала Марина Станкевич. С5 августа она сталаглавным управляющим директором компании.Что означало передачу ей, ранее занимавшей кресло замгендиректора ЕРИЦ, полномочий оперативно управлять предприятием. В то же время, по данным Единого госреестра юридических, лицгенеральным директором компании ООО «ЕРИЦ Владимирской области» по-прежнему значился Дмитрий Ермолаев. Так что ситуация с руководствомЕдиного расчетного центра, через который проходят платежи за ЖКХ,А перед тем -18 июня 2020 года - Следком , которая стала первой в череде директоров, назначенных на место Ермолаева.По версии следствия, в феврале 2020 г. Титова, не имея законных оснований, заключила с одной из коммерческих организаций договор об оказании ООО «ЕРИЦ» аудиторских услуг, стоимостью около 550 000 рублей, которые были впоследствии переведены на счет контрагента. Тогда же, в феврале 2020 года Титова издала приказ об увеличении себе должностного оклада на 80 000 рублей, на основании которого ей были незаконно выплачены денежные средства в размере около 325 000 рублей. Этим делом занимались сотрудники УФСБ по Владимирской области.Совершенно ясно, что цепочка судебных разбирательств далеко не окончена. И она обещает быть крайне запутанной. "Вести - Владимир" будут пристально следить за развитием ситуации и сообщать о ней в эфире и на нашем сайте.