Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работников! Быть ..

Уважаемые воспитатели, работники детских садов и ветераны дошкольного образования!Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работников!Быть воспитателем – высокое призвание. От вашей мудрости, внимания к каждому ребёнку зависит наше будущее.Дошкольное образование – это первая ступенька в становлении личности, здесь формируется общая культура, происходит развитие физических, интеллектуальных и нравственных качеств. Профессионализм воспитателя помогает сделать дошкольное образование успешным, а детство – счастливым. Ваша работа – фундамент для всей образовательной системы.Обеспечение качества образования для юных жителей региона – один из приоритетов деятельности органов исполнительной власти Владимирской области и муниципальных образований. Сегодня в регионе, в том числе в рамках национального проекта «Демография», идёт системная работа по строительству и реконструкции зданий детских садов, укреплению их материальной базы, улучшению условий труда для специалистов.Уважаемые работники дошкольных учреждений! Благодарю вас за душевную щедрость и доброту, которую вы дарите маленьким жителям Владимирской области. Пусть работа всегда приносит вам радость и удовлетворение. Желаю вам вдохновения, оптимизма, здоровья и благополучия!Губернатор области В.В. СипягинГубернатор области В.В. Сипягин