К исполнению обязанностей он приступит 6 октября.

Исполнять обязанности председателя Владимирского областного суда с 6 октября будет Сергей Медведев.«На основании приказа Председателя Верховного Суда Российской Федерации от 24 сентября 2020 года в связи с назначением Малышкина Александра Викторовича председателем Ивановского областного суда осуществление полномочий председателя Владимирского областного суда возложено на заместителя председателя Владимирского областного суда Медведева Сергея Викторовича с 6 октября 2020 года», - говорится на официальном сайте областного суда.Напомним, что экс-председатель Владимирского облсудаот 14 августа назначен председателем Ивановского областного суда на 6-летний срок.