Это крупный общероссийский просветительский проект в сфере добровольчества

Школа волонтеров наследия появится во Владимирской области. Это крупный общероссийский просветительский проект в сфере добровольчества.Он стартует в следующем месяце. Во Владимире школу организует Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Приглашаются люди, которым интересно волонтерство и тема сохранения культурного наследия. Главная задача программы Минкульта - поддержать добровольческие движения. Ученики будут изучать теорию и практику на лекциях и мастер-классах. Занятия будут проводиться на территории усадьбы Храповицкого в Судогодском районе. Заявку можно подать через сайт .Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника: "Сейчас у нас записалось больше 70 человек. И уж кто запишется. Здесь очень демократический принцип. Мы дали широкое оповещение этому начинанию... Есть надежда, что программа будет продолжена, если я правильно понимаю. И вот сейчас задача музея-заповедника - это прежде всего не разочаровать наших слушателей и участников этого проекта. И сделать его таким, чтобы он набирал силу и был интересен".Сейчас добровольческие движения региона активно развиваются. Например, Центр "Волонтёры культуры" владимирской областной библиотеки для детей и молодежи вошел в топ-20 волонтерских центров России. Таковы результаты заочного этапа Всероссийского конкурса. В нем участвовали 179 организаций из 70 регионов. Каждый конкурсант представил концепцию развития своей организации. 20 центров прошли в следующий, очный этап конкурса. Победители, их будет десять, получат по 100 тысяч рублей на реализацию своих идей.