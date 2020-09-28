В суд направлено 14 заявлений о признании информации, распространяемой на сайтах и их отображениях, запрещенной.

Ковровская прокуратура в ходе проверки выявила ряд Интернет-сайтов, занимающихся реализацией модернизированных приборов учета электроэнергии с пультом. Их основная особенность - в возможности управления процессом потребления электроэнергии с функцией отключения либо переключения в режим пониженного учета. Сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.Таким образом, сайты содержали информацию о способах хищения энергоресурсов.В суд направлено 14 заявлений о признании информации, распространяемой на сайтах и их отображениях, запрещенной. Заявления прокурора удовлетворены, доступ к сайтам в настоящее время заблокирован.