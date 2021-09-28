Как сделать общественный транспорт удобным, сохранить советские мозаики и придумать новый бренд...

Как сделать общественный транспорт удобным, сохранить советские мозаики и придумать новый бренд театру драмы? Всё это обсудили на фестивале "Владимир будущего". Итоги фестиваля в репортаже Екатерины Тамановой.Приоритет в городе должен быть у пешеходов и общественного транспорта, уверены участники фестиваля "Владимир будущего". Областному центру не помешают и выделенные полосы для троллейбусов и автобусов.Общественный транспорт - одна из главных тем фестиваля, в последнее время у города большие проблемы с этой отраслью. Решить ее быстро не получится, но хотя бы сократить время ожидания и сделать маршрутную сеть более оптимальной, можно в короткие сроки.Артем Черней, урбанист, организатор фестиваля "Владимир будущего":- По одному и тому же маршруту, по одной и той же улице ездят автобусы двадцати маршрутов. По сути они друг у друга отбирают пассажиров и у них получается большой холостой пробег. Эту историю можно оптимизировать за счет перераспределения маршрутов. То есть какие-то повторяющиеся маршруты можно сократить, добавив новые улицы, по которым общественный транспорт сейчас не ходит.Обсудили урбанисты и проблему сохранения культурного наследия. Это не только старинные здания и официально признанные памятники, но и советская мозаика, наличники, вывески прошлого века. Как их уберечь, не возлагая на здания тяжелый статус объекта культурного наследия? Нужен некий промежуточный статус на уровне муниципального или областного законодательства.Артем Черней, урбанист, организатор фестиваля "Владимир будущего":- У мозаик советского периода, у каких-то интересных вывесок, у наличников, каких-то других интересных объектов городской среды может появится особый статус. Мы предлагаем такую формулировку ценный объект городской среды.Самый большой блок фестиваля - реформа брэнда областного театра драмы. За три дня дизайнеры со всей России разработали свои варианты. Это не только концепции афиш, билетов, новых вывесок и логотипа, но и новые способы продвижения театра, его коммуникации со зрителями.Даниил Мелких, дизайнер, куратор проекта "Реформа":- Каждая команда верила в свои идеи, то есть они прочувствовали проблемы, прочувствовали в чем "классность" театра и постарались это вытащить.Во всех вариантах остался владимирский Лев. Но одна из команд решила сделать его более современным. Тенденции в дизайне сейчас идут к упрощению форм, легкости воспроизведения, поэтому и Лев получился минималистичный.Анна Кузьмина, дизайнер из Нижнего Новгорода:- Воспроизвести льва, такого как на гербе, в какой-нибудь другой стране, если театр выйдет за пределы России будет сложно и запомнить его. А простая форма, голова, глаза, рот легко даже на листочки быстро изобразить.Борис Гунин, директор Владимирского Академического театра драмы:- Сегодняшний разговор - это очень хороший толчок для нашего общего творчества, для его развития, для изменения визуального ряда театра.Участники фестиваля надеются, что их наработки помогут стать Владимиру более удобным и комфортным городом для жизни.Екатерина Таманова . Александр Чунаев. "Вести-Владимир".